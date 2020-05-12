На Луганщине отчитались об отсутствии заболевших COVID-19 медиков

За время эпидемии в Луганской области лабораторно подтверждены 42 случая заболевания COVID-19, среди них нет ни одного медицинского работника. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил на брифинге в облгосадминистрации заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Жданов.

По его словам, в течение последних нескольких суток новые случаи в области не фиксируются.

«В общем выздоровели 15 человек, еще 3 готовятся к выписке. На лечении находятся 27 человек. Из них 10 – на стационарном (в Лисичанске, Рубежном и Старобельске), 17 – на амбулаторном (в Рубежном, Лисичанске и Новопскове). Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,35%», – цитирует Жданова пресс-служба Луганской ОГА.

Из числа всех больных COVID-19 на Луганщине 6 человек приехали из других государств, 28 – контактировали с больными.

Владимир Жданов отметил, что в подавляющем большинстве это родственные связи. Так, по одному случаю COVID-19 лабораторно подтвердился у 9 контактов, по второму – у 12, по третьему – у 2. Еще 5 случаев – из числа больных пневмонией.

Всего в области протестировано на коронавирус 252 больных пневмонией.

Кроме того, все лица, которые пересекали государственную границу, находились на самоизоляции или обсервации. На сегодня таких людей 220.

«На сегодня в области проведено 894 ПЦР-исследования по 734 человекам. Кроме того, каждые 5 дней организовано тестирование медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом. Ни один медицинский работник не инфицирован», – сообщил Жданов.

Он добавил, что все исследования, проводимые лабораторным центром, являются бесплатными. За сутки может проводиться по 60-70 исследований.