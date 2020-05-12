Вслед за «ДНР»: Из «ЛНР» отправили свою глыбу в Россию (Фото)

В российском Подольске продолжают создавать Сад камней в память павших в годы Второй мировой войны. Для этого из разных городов сюда доставлялись 5-тонные камни. Работы по созданию арт-объекта планировалось завершить к 9 мая, но в связи с коронавирусом открытие решили отложить.

В Подольск отправили свой камень и из «ЛНР». Как отметил «председатель общественной палаты ЛНР» Алексей Карякин, их камень – не только увековечивание памяти земляков, павших и в годы Второй мировой войны, но «и в нашей войне 2014 года».

Отмечается, что отправленный из «ЛНР» камень был добыт на территории Перевальского района, где проходила Чернухино-Дебальцевская операция.

Как сообщалось ранее, каменную глыбу ранее отправили из «ДНР».