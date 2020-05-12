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Пассажирский транспорт сможет возобновить работу через 10 дней, – Криклий

12.05.20 19:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

После окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт сможет постепенно восстановить свою работу. Об этом сегодня, 12 мая, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с автобусными перевозчиками, передает пресс-служба ведомства.

Возможность возобновления работы транспорта рассматривается при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

«Работаем сейчас над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест», – заявил министр.

Он сообщил, что со своей стороны Мининфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок.

«Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта», – подчеркнул Владислав Криклий.

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