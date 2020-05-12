Пассажирский транспорт сможет возобновить работу через 10 дней, – Криклий

После окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт сможет постепенно восстановить свою работу. Об этом сегодня, 12 мая, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с автобусными перевозчиками, передает пресс-служба ведомства.

Возможность возобновления работы транспорта рассматривается при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

«Работаем сейчас над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест», – заявил министр.

Он сообщил, что со своей стороны Мининфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок.

«Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта», – подчеркнул Владислав Криклий.