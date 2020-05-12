Тушила пожар: В «ДНР» заявили, что во время обстрела пострадала женщина

Сегодня, 12 мая, в результате обстрела в «ДНР» повреждены три жилых дома, в одном из них на пожаре пострадала женщина. Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел произошел в поселке Старомихайловка в западной части Донецка.

«В результате обстрела в поселке Старомихайловка зафиксированы повреждения домов по улице Шевченко, 18, а также Ленина, 102 и 104», – говорится в сообщении.

Из-за попадания боеприпаса загорелся дом по улице Шевченко, 18. Хозяйка дома, 1968 года рождения, начала сама тушить пожар и получила ожоги рук и ног.