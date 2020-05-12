Может, есть другая «ЛНР»: Жители обсуждают поздравление Пасечника с «днем республики»

Сегодня, 12 мая, в «ЛНР» в 6-й раз отмечают «день республики».

«Этот замечательный праздник утверждает истину: наша сила – в единстве! Именно единство помогло нам… воплотить в жизнь свою мечту – жить в свободном государстве, в котором нет места фашизму и беззаконию. За 6 лет становления республики… каждый прожитый год был ознаменован множеством событий и побед. Многое удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России. На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне», – отметил в своем поздравлении «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

В соцсетях жители в большинстве своем негативно реагируют на, как отмечается, «слащавое поздравление ни о чем».

«С чем он поздравляет? За 6 лет в шахтерском крае уничтожили угольную промышленность, машиностроение, на ладан дышит меткомбинат. Полностью убиты дороги и водоснабжение. Железнодорожникам кидают копейки, которые к тому же постоянно задерживают. Глава даже не соизволил появиться в Зоринске (на забастовке горняков, – ред.). А ситуация с добровольно-принудительным карантином вообще не поддается описанию цензурными словами. Сейчас мы донашиваем все, что нам осталось. А дальше что? Единственное, что худо-бедно наладили за 6 лет – это выдачу паспортов РФ. И здесь тоже палка о двух концах. Молодежь, которая не уехала или вернулась после первой волны, уезжает сейчас. Больно смотреть, что сотворили с нашим регионом», – реагирует Дмитрий.

Он отметил, что и сам не выдержал всего этого и в прошлом году уехал из «ЛНР». «Но у меня в Перевальске остались родители-пенсионеры», – уточнил мужчина.

«Очень обидно за Зоринск, Пасечник полностью от шахтеров отморозился», – дополняет Ольга.

Их поддерживают и иные луганчане:

Людмила: «Это стёб какой-то!.. Нам хотят внушить, что мы живем лучше чем другие, сравнивают с Украиной, а то мы слепые и глухие. Но должны быть немыми т.к. Россия нас кормит»;

Геннадий: «Может быть есть другая ЛНР, о которой мы не знаем»;

Елена: «Скорей всего, но мы о ней никогда не узнаем – пролетариату туда вход воспрещен. Поздравлять то с чем? Достижений – ноль!».

Илья: «Не с чем поздравлять. Людям не за что пожрать купить. Какой праздник?»;

Даниил: «Для меня это не праздник, а издевательство над людьми».

«6 лет минуло с той поры, когда казалось лучше будет. Но позабыты те слова, что говорили людям… Растерзан и растоптан регион. Всё уничтожено, чем жили, дорожили. Нет больше души Донбасса – шахт нет, металлургии», – цитирует Елена и добавляет, что «поздравлять сегодня "нашу любимую Луганскую народную республику" на фоне происходящего – просто насмешка над нами, простыми гражданами».

«Когда референдум проводили, нигде не писали: "Вы будете жить как нищие и в го*не, но зато не с укропами!". Люди за другое голосовали. Хотя решили все за нас. Голосовали бы или нет, все равно ЛНР бы сделали», – заключает Даниил.

На фоне таких высказываний есть много отзывов и от сторонников «республики», которые поздравляют друг друга с «победой над укропами», что «живут без Украины, а с Россией», и верят, что в «ЛНР» все будет хорошо и соответственно – «Украина нам еще завидовать будет».

Напомним, что в «ЛНР» разработали план закрытия новых шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. На угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют). Это вызвало ряд акций протестов горняков. Так, 21 апреля в «ЛНР» подземная забастовка из-за невыплаты заработной платы прошла на шахте «Комсомольская» (г. Антрацит).

29 апреля более 50 горняков шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск) отказались подниматься на поверхность с требованием выплаты задолженности. После почти недельной забастовки под землей, которая сопровождалась протестами родственников наверху, администрация согласилась вернуть долги за ноябрь-декабрь 2019 года. При этом решение о закрытии шахты не изменено, а саму ситуацию с забастовкой местные СМИ не освещали.