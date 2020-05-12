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В два этапа: «Укрзализныця» разработала план восстановления пригородного сообщения

12.05.20 19:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Укрзализныця» разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения, который будет внедрен после отмены «антикарантинного» запрета на регулярные пассажирские перевозки. Планом предусмотрены две очереди восстановления курсирования пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором – планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородный железнодорожный движение», – пояснил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В то же время он напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан. Так, по данным специалистов «Укрзализныци», при восстановлении следования на первом этапе компания недополучит 279,5 млн рн, а на втором – еще 224,5 млн грн.

«Обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения. К примеру, в странах ЕС действует модель, согласно которой участие в финансировании пригородного и регионального железнодорожного сообщения берет местное самоуправление, ведь этот сегмент во всех странах является именно социальным», – сказал Юрик.

Сейчас специалисты госпредприятия проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

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