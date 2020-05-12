Закроется второй очаг: В Мариуполе 22 человека выздоровели от коронавируса

В Мариуполе коронавирус преодолели уже 22 человека, вскоре выздоровеет последний инфицированный из второго очага заболевания. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она сообщила, что всего в Мариуполе зарегистрированы 66 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 1 случай был летальный.

«Все дополнительные случаи заболевания, которые на сегодня есть, – все они из числа контактных лиц тех очагов, которые на сегодня нам известны и отрабатываются», – подчеркнула Сухова.

По ее словам, уже 22 пациента выздоровели от коронавируса, и вскоре можно будет говорить о закрытии двух из трех активных очагов COVID-19 в городе.

«Один пациент остался у нас из второго очага с еще пока положительной пробой. Как только мы получим по этому пациенту отрицательные пробы, мы можем говорить о том, что второй очаг локализовали и можем его закрывать», – сказала Сухова.

Она также проинформировала, что на лечении находятся 55 человек, из них 46 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 9 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. «Состояние пациентов средней тяжести, ближе к удовлетворительному, динамика у всех положительная, 2 пациента получают кислородотерапию», – уточнила заместитель мэра.

Сухова добавила, что в городскую больницу №4 в детское инфекционное отделение госпитализированы 2 детей с уже подтвержденным диагнозом коронавируса, они проходят лечение.

В лабораторию на исследование направлены 213 проб. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 95 контактными лицами и 26 прибывшими из-за границы.