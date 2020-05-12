Пытают «за чашечкой кофе»: Пленник «ДНР» передал письма, в которых рассказал об истязательствах

В плену «ДНР» 8 месяцев находится житель Донецка Сергей Курис. Через пленных, которых Украина освободила в результате обмена, он передал записки о пытках и истязательствах, которые применяются и сегодня в неподконтрольном украинской власти Донецке, пишет «ЛІГА.net».

Сергей Курис – руководитель небольшой охранной компании. Его схватили 6 сентября 2019 года на улице в Донецке: надели наручники, натянули мешок на голову, бросили на пол подъехавшего микроавтобуса. Сначала привезли в здание так называемого «УБОП», потом отправили в секретную тюрьму, сейчас его держат в СИЗО Донецка.

В течение четырех суток Куриса пытали – били электрическим током, топили, подвешивали на дыбу и постоянно избивали. На ночь подвешивали за наручники к решетке, тушили об него сигареты, пить давали раз в сутки. Сергею объявили, что если он не подпишет обвинение, то будет убит, а его жена – изнасилована и займет его место в пыточной камере.

Все это пленник описал в письмах, которые передал через освобожденных во время обмена в декабре 2019 года. Сам Сергей ни в тот, ни в следующий (16 апреля) обмен не попал: он есть в списках Службы безопасности Украины, но его не подтверждает «ДНР».

В «ДНР» его обвиняют в «участии в террористическом сообществе», шпионаже, грозят пожизненным заключением или расстрелом. После майских праздников угрожают снова «взяться за его дело», что на практике означает только новые пытки.

Сомнений в идентичности переданных записок нет: почерк в них совпадает, родные и друзья подтверждают, что их писал именно Курис.

«Меня не покидает удивление и непонимание процесса, который произошел в Донецке. Да, есть очевидное: РФ совершила вторжение на суверенную территорию Украины… Но обнаружилась еще одна очевидность здравомыслящих и просто воспитанных людей: как испуганно, бессовестно, покорно люди, всю жизнь жившие под флагом Украины, – которые здесь учились, работали, лечились, отдыхали, пели и любили, женились и рожали любимых детей и воспитывали их, – с безмолвием и готовностью предали все свои устои, присяги, ценности и обязательства. И большинство этих людей жили рядом всю жизнь, общались, дружили, праздновали исторические, военные и национальныe праздники Украины! С какой легкостью они надели униформу и погоны чужой армии, а главное, часть их стала самыми жестокими истязателями, грабителями, преследователями и – !!!!! – палачами своих бывших сограждан!», – пишет в записках пленник.

Мужчина рассказывает, что в перерывах между пытками в тюрьме «УБОП ДНР», чтобы он пришел в себя, – бросали на два-три часа в бетонную яму, или везли на «промежуточную беседу» к одному из дознавателей, который решал, какие пытки применить далее. «Он честно заявлял, что он, как и все сотрудники УБОП, ужe граждане РФ, и им разрешено запытать до смерти хоть 500 невинных, но выявить хоть одного сотрудника СБУ», – говорится в записках.

«Я же имел неосторожность (так как я был маловменяем в том состоянии) ответить ему, что ранее он давал присягу народу Украины и работал в РОВД города Донецка, но легко изменил ей и стал пособником настоящих террористов и палачей. Он долго думал, что ответить за чашкой кофе, и ответил: его коллеги, избив меня до полусмерти, бросили как кусок мяса в багажник и отвезли назад в пыточную тюрьму, где в течение двух часов пытали электрическим током и жгли нещадно! – вот ответ», – описывает истязательства Курис.

«Очнулся я, когда меня облили холодной водой, уже в яме. Дали 30 минут прийти в себя, а потом снова: топили, затем избивали, пока я не терял сознание, но когда кровь не закладывала мне уши, я слышал смех и пьяное откровение садистов о том, что Донецк – русская земля», – продолжает дончанин.

«И внезапно понял, что история вернулась в 37-й год, во всех его проявлениях и методах гестапо НКВД… Передо мной встало полное беззаконие с имитацией закона, бесправие, пытки и смерть, смотрящая на меня и мою семью! И следователь, некто "Петров", так прямо и сказал в подтверждение моих мыслей: "Все как при Сталине, мы у тебя заберем все имущество, свободу, расстреляем, а не подпишешь признание, – будешь смотреть, как на дыбе будет верещать твоя жена!"», – пишет Сергей.

«И так длилось для меня шесть дней, как шесть лет войны в моем родном городе, и уже восемь месяцев я сижу в страшной неволе и жду спасения от родной Украины, которой я, и такие как я, остались верными до конца! Слава Украине!», – заключил Курис.