Может получить пожизненное: На Донетчине торговец заказал убийство оптовика

В Донецкой области предпринимателю, который нанял киллера для убийства своего поставщика, грозит пожизненное заключение. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Завершено досудебное расследование в отношении жителя г. Кременная Луганской области, который обоснованно обвиняется в приготовлении к преступлению (убийству), совершенному на заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, в январе 2020 года оптовый поставщик рыбы на местные рынки поссорился с одним из своих клиентов за якобы невыплаченные денежные средства за реализованную в розницу партию товара.

Оскорбленный торговец решил отомстить и нашел человека для совершения убийства оптовика. Передав необходимую информацию о жертве, заказчик отдал будущем исполнителю денежный залог.

«После создания правоохранительными органами имитирования обстановки так называемого "убийства", наемник позвонил посреднику и сообщил о выполнении заказа, после чего организатора преступления задержали правоохранители в с. Заречное Лиманского района Донецкой области», – сообщили в прокуратуре о подробностях дела.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.