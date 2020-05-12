Из-за шмелей из Нидерландов: В Станице Луганской томаты поспели на полмесяца раньше (Фото)

В Станице Луганской начали собирать первые томаты сезона-2020. По сравнению с предыдущими годами помидоры созрели раньше на две недели. Об этом сообщают организаторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

На этой неделе фермеры кооператива «Овощи станичников» начали собирать томаты черри итальянских сортов – «Стар голд» и «Порпора».

«Раннее созревание – это результат опыления нидерландскими шмелями. Благодаря этому сроки цветения и опыления сократились, ведь шмели опыляли растения, когда видели на них готовые к этому цветки. Сейчас на каждом кусте – до 9-ти завязей в кистях, раньше было 6-7. На каждой из них – по 14-18 помидорчиков. Куст красивый, он не перегружен, плоды более однородны. Я вижу, что растение в балансе. Это благодаря опылению шмелями», – пояснила основательница кооператива Марианна Нещерет.

По ее словам, погода особо не влияет на созревание томатов, ведь помидоры растут в теплицах. В случае похолодание теплицы подогревают, также подсвечивают, когда мало солнца.

В начале апреля члены кооператива «Овощи станичников» приобрели 20 ульев со шмелями. Их использование для опыления томатов ускорило процесс, что помогло сократить расходы станичников на отопление и освещение теплиц.

На следующей неделе фермеры планируют сделать первую поставку помидоров в сети супермаркетов, сейчас ведут переговоры с покупателями в Северодонецке. Также нарабатывают новых клиентов, которым в этом году будут поставлять помидоры черри – желтые и красные, красные и розовые.

Как сообщалось ранее, в начале апреля при содействии проекта «Экономическая поддержка восточной Украины» в Станицу Луганскую привезли шмелей, которых импортировали из Нидерландов. В прошлом году кооператив «Овощи станичников» насчитывал около 100 домохозяйств. Из них 7 начали сотрудничество с проектом USAID, в этом году количество активных фермеров, которые сотрудничают с проектом, выросло до 20.