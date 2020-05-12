Украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов, – министр

Энергетика Украины находится в глубоком кризисе. Среди основных причин – импорт электроэнергии из России и Беларуси, попытки прежнего правительства искусственно через изменения законодательства управлять энергорынком. Об этом в интервью каналу «Украина 24» рассказала и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец.

Проблем отрасли добавила теплая зима и коронокризис. Все это заставило энергетиков меньше работать и искать выход из ситуации. По словам Буславец, вывести отрасль из кризиса помог новый энергетический баланс.

«Украинская энергетика сегодня переживает один из крупнейших кризисов, которые были у нас за всю историю в Украине. В чем это определяется? У нас на сегодня энергетическая отрасль, финансовая, топливно-экономическая полностью разбалансированы. И срочное решение системных проблем является вопросом национальной безопасности. Могу сказать, что простых решений не будет, к сожалению», – сказала и.о. министра.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований начало производство о причинах энергокризиса и новая министр энергетики поддержала правоохранителей в этом.