Глава Луганской ОГА встретился с протестующими предпринимателями

Сегодня, 12 мая, предприниматели из Лисичанска и Рубежного пришли с требованиями к зданию Луганской облгосадминистрации. Глава Луганщины Сергей Гайдай встретился с их представителями, сообщает пресс-служба ОГА.

Люди добиваются от власти разрешения на открытие непродовольственных рынков и магазинов и хотят знать определенную дату, когда это можно будет сделать.

Сергей Гайдай отметил, что подобные решения на местном уровне могут быть приняты после селектора с президентом Украины по ослаблению карантинного режима, а также после заседания 13 мая государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«К счастью, мы прошли все праздники без обострения ситуации с заболеваемостью COVID-19, и уже несколько дней нет новых случаев, люди только выздоравливают. Мероприятия были жесткими, но дали и результат. Поэтому мы будем говорить о возможности открытия магазинов канцтоваров, магазинов и других при условии обеспечения санитарных норм», – сообщил Гайдай инициативной группе от предпринимателей.

Вместе с тем он подчеркнул, что болезнь имеет способность очень легко и быстро распространяться, поэтому все рынки ежедневно будут проверяться специальной комиссией. В случае выявления серьезных нарушений – будут закрываться на неделю.

В свою очередь, предприниматели заверили главу области, что они понимают все угрозы и гарантируют карантинную безопасность на своих торговых местах.

Ранее сообщалось, что сегодня в Лисичанске предприниматели перекрывали дорогу возле Центрального рынка. Они требовали возобновить работу непродовольственного рынка, так как идет послабление карантина.