Елки-палки: В Луганске показали, как борются с провалами на дорогах (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Луганске произошел обвал трассы. Но вместо ремонта «власти» перегородили опасный участок сначала шинами, между которыми все равно пытались проехать автомобилисты. Поэтому в скаты еще деревья «посадили». Соответствующие фото публикуют местные жители в соцсетях.

Данная ситуация сложилась в квартале Дзержинского. Как отмечают луганчане, здесь 3 месяца назад меняли трубы. Трубы поменяли, а трассу над ними не восстановили – засыпали траншею, в которой грунт со временем просел.

На данном участке пострадал не один автомобиль. «Капец, мы влетели в эту яму 9 мая», – сообщает Елена.

«Власти» нашли выход из ситуации – 11 мая в шины «посадили» сухостой.

«Решили проблему», – проанонсировал свое фото Иван.

«Елки-палки, а по ящику вещают, что "днр-лнр" живут не хуже Швейцарии, все строиться, открываются новые предприятия, строятся новые дороги. Видать это все "строиться и открывается" только по ящику, для лохов, чтобы те верили в разные глупости, а в реальности ничего этого нет и близко», – комментирует происходящее Михаил.

Луганчане признают, что в городе всегда с дорогами было «не очень», но после 2014-го проблема усугубилась. «До 2014 года такого кошмара с дорогами в Луганске и близко не было, факт… Вообще с 2014 года Луганск уверенно умирает. То, что делается, назвать ремонтом дорог можно лишь имея огромную фантазию. После 2014-го сплошняком положили дорогу только на улице Сосюры, кольцо квартала Гаевого, всё! Остальное в дичайшем состоянии, которого не было до 2014 года и в помине! Посмотрите на город, какие к черту дороги?!», – высказывает свою точку зрения Татьяна.

Она отмечает, что главная проблема – воровство на ремонте и копеечные зарплаты у рабочих, и как следствие – отсутствие специалистов и просто рабочих рук. «Да и откуда им взяться? Я разговаривала с рабочими, работавшими зимой на Сосюра, кто же пойдет на такие копейки работать? А техника? Воровство –вот ответ, почему такие дороги», – продолжила луганчанка.

Ее дополняют иные горожане, уточняя, что в 2016 году отремонтировали трассу на улице Новокожевная, «по которой лет 5 как невозможно было ездить больше 10-15 км/час». А также ремонт прошел по улице Лутугинской (участок от моста до переезда), «по которой даже водители большегрузов ездили и крестились».

Тем не менее все признают, что проблема дорог характерна для всей «ЛНР». «Воровство есть везде, и дороги как на фото есть везде, и похуже есть, а не верите, покатайтесь по автобану Луганск – Беловодск и посчитайте, сколько раз вас стошнит по пути. Хотя до 2014 года дорога была сносная, и притопить по ней можно было километров 120 в час смело», – пишет Денис.

«Эта дорога в Луганске – ещё лакшери типо. Дорога на Антрацит – вот то где было», – дополняет Александр.

А жители Красного Луча (после переименования – Хрустальный) показали свою городскую дорогу: