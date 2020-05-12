Работа в изоляции: ДТЭК и Film.UA организовали кинопоказ украинских фильмов для энергетиков (Видео)

Теплоэлектростанции, нефтяные и газовые компании работают в изоляции с начала карантина.

Второй месяц 2 тысячи энергетиков и газодобытчиков трудятся вахтовым способом, по несколько недель не выходят за территорию предприятий, не видятся с семьями, передает телеканал «Украина».

«На предприятии мы – 53-й день. Вырабатывает электроэнергию для всех украинцев. После смены организовываем свой отдых – смотрим фильмы и пр.», – говорит машинист энергоблока Приднестровской ТЭС.

Чтобы развлечь и поддержать их, компании ДТЭК и FILM.UA организовали кинопоказ популярных украинских фильмов.

Энергетикам продемонстрировали ленты «Захар Беркут», обе части «Бешеной свадьбы» и фильм-концерт группы «Океан Эльзы». После просмотра работники с режиссерами и актерами фильмов встретились онлайн и поговорили о кино.