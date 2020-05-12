Минная безопасность: На Донетчине запустили онлайн-тестирование для детей

Спасатели Донетчины разработали и запустили совместно с педагогами онлайн-тестирование для школьников по знаниям о минной безопасности. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

Как отмечается, до карантина спасатели проводили в учебных заведениях уроки и выступали с лекциями по минной безопасности. В доступной для детей форме они объясняли, почему нельзя трогать, передвигать или разбирать боеприпасы. С помощью наглядной агитации представители ГСЧС показывали, как могут выглядеть взрывоопасные предметы.

«Сегодня из-за карантина подобные профилактические мероприятия являются временно невозможными. Однако это не означает, что вопрос минной безопасности теряет свою актуальность. Сейчас спасатели Донетчины совместно с педагогами проводят среди школьников онлайн-тестирование, которое углубляет знания подрастающего поколения по минной безопасности», – говорится в сообщении.

Пройти тесты можно по ссылкам: 1-6 класс и 7-11 класс.

Специалисты Службы спасения напоминают, что при обнаружении боеприпасов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей по номеру «101». Боеприпасы ни в коем случае нельзя перемещать, разбирать или бросать в воду или закапывать в землю.