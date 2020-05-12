Футболисты «Шахтера» сдали тесты на коронавирус (Фото)

Сегодня, 12 мая чемпионы Украины собрались в тренировочном комплексе «Святошин». Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19, передает пресс-служба ФК.

После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. «Горняки» ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе.

Напомним, накануне в Украине стартовал первый этап ослабления карантинных ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом.