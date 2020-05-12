Пока заочно: Суд арестовал Януковича

Сегодня, 12 мая, Печерский районный суд Киева избрал президенту Украины (2010 – 2014 гг.) Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Решение суда дает право стороне обвинения начать отношении Януковича процедуру экстрадиции.

Отмечаются, что по данному делу проводится досудебное расследование по отношению ряда бывших высокопоставленных чиновников. Их подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, превышении правоохранителями служебных полномочий, умышленных убийствах, покушениях на убийство, причинении умышленных тяжких телесных повреждений, а также в организации террористического акта.

Напомним, что Виктор Янукович бежал из Украину в Россию в начале 2014 года. До сих пор в неподконтрольном украинской власти Донецке сохранилась его усадьба.