Мужчина средних лет: В Славянске – новый заболевший коронавирусом

Сегодня, 12 мая, в Славянске (Донецкая обл.) подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«Сегодня подтверждено инфицирование еще одного нашего земляка. Мужчина среднего возраста, который не был в последнее время в дальних поездках, все же заболел», – говорится в сообщении.

Поскольку состояние мужчины удовлетворительное, госпитализация не понадобилась. Больной находится на самоизоляции.

Как сообщалось ранее, в Славянске до этого случая с начала пандемии коронавируса были зафиксированы 3 случая заболевания COVID-19, один больной выздоровел, остальные продолжают лечение.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человек (3 373 – выздоровели, 425 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 102 случаев COVID-19 (26 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 199 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 11 мая)– 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).