Произошла коллизия: Зеленский пояснил, почему медики до сих пор не получили 300% надбавки

Медики, которые непосредственно работают с больными COVID-19, до сих пор не получили обещанные им до 300% надбавки к окладам. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания с руководством страны, регионов и министерств.

В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. В связи с этим многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. В то же время выплаты за апрель происходят по другой формуле – на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины. Для этого договоры с НСЗУ должны заключить учреждения, которые помогают бороться с COVID-19:

экстренные медицинские помощи;

опорные больницы;

стационарные учреждения;

мобильные бригады, которые выезжают к пациентам.

«Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого выплатить обещанные до 300% надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда», – отметил Зеленский.

Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями по поводу препятствий, которые мешают им произвести доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

«Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено», – сказал в свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль.