Всего 102: На Донетчине зафиксированы 2 новых заболевших COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксированы два новых случая коронавирусной болезни – в Славянске и в Константиновском районе. Об этом в вечернем итоговом сообщении сегодня, 12 мая, проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«В Константиновском районе положительный результат ПЦР-исследования на наличие коронавирус получила 54-летняя женщина, которая вернулась из России. Как заразился 58-летний житель Славянска – устанавливается», – уточнил губернатор.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса на Донетчине зафиксированы 102 случая заболевания. Из них 3 завершились летально, 26 пациентов выздоровели, 73 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, в Славянске коронавирусом заболел мужчина среднего возраста, который не был в последнее время в дальних поездках, он находится на самоизоляции.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человек (3 373 – выздоровели, 425 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области подтверждены 42 случая COVID-19 (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 199 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 11 мая)– 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).