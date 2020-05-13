Чтобы молодежь спивалась: Неподконтрольная Макеевка обрастает алкомаркетами (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке открылся очередной магазин по продаже алкоголя. Местные жители в соцсетях отмечают, что подобных магазинов становится все больше.

Как рассказывает местный житель, алкомаркет был открыт 9 мая. Мужчина отмечает, что напротив него, через дорогу, находится еще один алкомаркет, чуть дальше еще один и несколько наливаек.

«Весь город обрастает всякими "стопками", "алкотеками", "алкомаркетами"… Кто скажет, сколько открылось спортплощадок в нашем городе в этом году, а сколько детских площадок, тренажерных залов!? Да, это невыгодно, лучше заработать на испорченном здоровье наших граждан, подростков. Или все это делается специально, чтобы люди, молодежь постепенно спивались, чахли, тупели, деградировали, а другие просто уезжали отсюда, видя происходящее?... В мозгах подростков уже один кисель, плюс война, ограничения, ущемления, отсутствие нормальных развлечений, здорового отдыха, работы, а тут еще и алкотеки», – возмущается макеевчанин.

Его поддерживают в соцсетях и иные макеевчане. «Алкомаркеты пользуются спросами, скидки сделают, лишь бы люди туда шли и молодежь. Пейте на здоровье и спивайтесь. Лучше бы дискотеку в городе хоть одну открыли для молодежи, чтоб им было где гулять. В алкомаркет сходил и пей на лавочке, вот и все развлечение у молодежи. Куда мы так докатимся… Здесь только и остается, что пить. Чиновники это видят и строят свои точки с дешевой паленкой на подставные имена… Почему открывают – это бизнес, который не сгорит никогда, плюс праздники… Народная, все для народа», – пишут люди.

При этом некоторые местные жители не против открытия магазинов: