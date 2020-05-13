В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и девочки в неподконтрольной Саханке

В неподконтрольной украинским властям Саханке (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) 7 мая были ранены женщина и 13-летняя девочка. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 12 мая.

В документе отмечается, что СММ ОБСЕ уточняла информацию о том, что 2 людей – женщина 40–49 лет и 13-летняя девочка – получили ранения вследствие обстрела, произошедшего 7 мая на северозападной окраине Саханки.

7 мая медперсонал больницы в неподконтрольном украинским властям Новоазовске сообщил, что у женщины было сотрясение мозга.

8 мая медперсонал той же больницы проинформировал, что у девочки было осколочное ранение головы и сотрясение мозга.

11 мая пострадавшая женщина рассказала, что 7 мая она была на работе в Доме культуры в Саханке вместе со своей дочкой и племянником. Когда примерно в полдень они вышли из здания, она услышала взрыв позади.