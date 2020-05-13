RU
Все новости

Ну хоть не Пушилину, и то хорошо: В Донецке обсуждают очередной памятник (Фото)

13.05.20 08:29
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке готовят к установке памятник Халку. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, скульптуру привезли к зданию Калининского «исполкома».

Мнения дончан по этому поводу разделились. «Прикольно! Разнообразие такое приветствую… Класс... Ну хоть не Пушилину памятник, и то хорошо», – пишут жители Донецка.

«Ну теперь точно как люди заживем… Концерты нельзя, а давайте теперь памятники ставить… Лучше б детские площадки нормально отремонтировали... Деньги ж больше некуда девать... Город превращают в сплошные комиксы… Деньги некуда девать?! Раздайте пенсионерам и малоимущим, отремонтируйте и постройте дороги, вкладывайте в экономику, ремонтируйте и восстанавливайте предприятия!», – делятся мнениями дончане.

Напомним, в Донецке на набережной появился новый памятник.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк