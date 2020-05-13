Зайцы так топают – думал, лоси пришли: Житель Сватово пережидает карантин в лесу (Видео)

Житель Сватово (Луганская обл.) Юрий решил переждать карантин в лесу. Там он разбил палатку, взял с собой книги, кое-что из продуктов и воду.

Чтобы попасть во временное жилье Юрия, нужно пройти несколько километров по тропинке вглубь леса. В лесу он живет уже около недели, в город выходит раз в 3 дня – набрать воды и запастись продуктами.

«Я устал от телевидения, от постоянного давления. Захотелось какой-то свободы», – объясняет Юрий свое решение.

Днем он релаксирует в гамаке с книжкой, ночью спит в одноместной палатке в спальном мешке. Юрий рассказывает, что в первую ночь был страх – его напугали ежи. «Потом зайцы. Они так топают, я думал, лоси пришли», – делится мужчина.

Лис, волков он не встречал.

По профессии житель Сватово – актер. Работал в Луганском академическом музыкально-драматическом театре, был на заработках в Польше. Рассказывает, что самоизоляция дает ему вдохновение. Тут его собственная сцена, где он читает стихи, снимает чтение на телефон и выкладывает в соцсети.

В рационе Юрия – преимущественно свежие овощи, фрукты, орехи и мед. Все время он посвящает отдыху, упражнениям для оздоровления позвоночника и чтению. В карантинной библиотеке Юрия – произведения Чехова и Фрейда. Житель Сватово отмечает, что будет жить в лесу, пока не отменят карантин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»