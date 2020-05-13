Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут поступить по упрощенной процедуре в 91 вуз

Абитуриенты из Донбасса и Крыма в 2020 году смогут поступать по упрощенной процедуре в 91 украинский вуз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что в этом году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут поступать жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса и аннексированного Крыма, расширился до 91 университета. Из них 77 вузов подчинены Минобразования, 14 – Минздраву, МВД и Минкульту.

«Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любое из этих 91 учреждений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения ВНО», – отметила начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

С 2020 года образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» будут работать на базе:

подчиненных Министерству здравоохранения:

Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца; Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого; Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский университет»; Донецкого национального медицинского университета;

подчиненных Министерству культуры и информационной политики:

Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры; Харьковской государственной академии культуры; Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского; Харьковской государственной академии дизайна и искусств; Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств; Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой; Львовской национальной академии искусств;

подчиненных Министерству внутренних дел:

Донецкого юридического института МВД Украины; Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко; Одесского государственного университета внутренних дел.

Перечень подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», доступен по ссылке.

«Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий АРК Крым (г. Севастополь), Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС поступают в эти учреждения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также проинформировали, что в рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов со временно неподконтрольных территорий (0-800-504-425).