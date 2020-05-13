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Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут поступить по упрощенной процедуре в 91 вуз

13.05.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Абитуриенты из Донбасса и Крыма в 2020 году смогут поступать по упрощенной процедуре в 91 украинский вуз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что в этом году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут поступать жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса и аннексированного Крыма, расширился до 91 университета. Из них 77 вузов подчинены Минобразования, 14 – Минздраву, МВД и Минкульту.

«Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любое из этих 91 учреждений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения ВНО», – отметила начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

С 2020 года образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» будут работать на базе:

  • подчиненных Министерству здравоохранения:
  1. Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца;
  2. Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого;
  3. Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский университет»;
  4. Донецкого национального медицинского университета;
  • подчиненных Министерству культуры и информационной политики:
  1. Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры;
  2. Харьковской государственной академии культуры;
  3. Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского;
  4. Харьковской государственной академии дизайна и искусств;
  5. Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств;
  6. Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой;
  7. Львовской национальной академии искусств;
  • подчиненных Министерству внутренних дел:
  1. Донецкого юридического института МВД Украины;
  2. Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко;
  3. Одесского государственного университета внутренних дел.

Перечень подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», доступен по ссылке.

«Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий АРК Крым (г. Севастополь), Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС поступают в эти учреждения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также проинформировали, что в рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов со временно неподконтрольных территорий (0-800-504-425).

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