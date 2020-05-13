Новый рекорд: В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 343 человека

В Украине за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 343 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что за сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медика.

«За минувшие сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество пациентов, которое выздоровело – 343. В целом за все время пандемии в Украине заболели 16425 человек. Из них 1130 детей и 3208 медицинских работников. При этом всего выздоровели 3716 человек, а летальных случаев 439», – сказал министр.

Максим Степанов также сообщил, что наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Харьковской (49), Черновицкой (48) и Винницкой (48) областях, а также г. Киеве (30).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 102 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 42.