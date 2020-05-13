Сводка из зоны ООС за 12 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Павлополя и вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы украинских позиций:

у Крымского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским – из минометов калибром 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 76 единиц. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Под огнем оказались Ясиноватая, районы поселков Старомихайловка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, а также окрестности села Петровское и поселка Ясное».

В «ДНР» также уверяют, что «накануне огнем украинских силовиков были повреждены 3 частных дома в поселке Старомихайловка на западе Донецка, где на пожаре, возникшем из-за обстрела, пострадала местная жительница. Кроме того, 2 дома повреждены в поселке Ясное на окраине Докучаевска».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.