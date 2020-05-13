За сутки в ВСУ выявили 1 новый случай COVID-19

По состоянию на утро сегодня, 13 мая, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 43 человека. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 13 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая», – сказано в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 252 человека. У 30 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

«За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больной (военнослужащий – Львовская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение», – отметили военные медики.