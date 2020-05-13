Степанов пояснил, почему в последние дни стало меньше зараженных COVID-19

Уменьшение количества новых больных COVID-19 в последние дни связано с выходными и праздничными днями. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас есть две составляющие этого процесса. Во-первых, обычно украинцы во время выходных или праздников меньше обращаются к врачам. Хотя я призываю, если вы видите первые симптомы коронавирусной болезни – не ждите рабочего дня, а сразу обращайтесь к врачу. Мы работаем 24/7», – сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что, увеличивая количество тестирований, количество зараженных не стало больше 600 в сутки. Он сообщил, что количество тестирований увеличилось почти до 8 тыс.

«Мы находимся в таком "коридоре" от 400 до 600 больных в сутки уже больше 3 недель. Также у нас есть хорошая надежда, хорошая статистика относительно больных пневмонией. Если раньше мы тестировали примерно 800-900 людей в сутки, которые болели пневмонией, сегодня это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть мы видим снижение больных пневмонией», – сказал Степанов.

Министр добавил, что введенные карантинные меры дают свой эффект и это показывает ежедневная статистика.