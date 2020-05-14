8-этажный «утюг» и здание «суда»: В Луганске показали центр (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска проехал на авто по центру города.

Мужчина показал улицу Советскую, на которой практически нет прохожих. «Город по-прежнему на карантине. Людей нет», – отметил луганчанин.

Также он проехал памятник Ленину на центральной городской площади, Драмтеатр, миновал здание «верховного суда ЛНР», Театра кукол.

Житель Луганска показал и гостиничный комплекс «Дружба»: 8-этажное здание построено в виде многопалубного корабля, у местных жителей широко известно под названием «утюг». Еще один отель – «Луганск», – находится на ул. Советской, вблизи пересечения с ул. Оборонной.

Луганчанин также проехал Аллею кованых скульптур, на которой установлены различные композиции.