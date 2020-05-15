Бессарабка в Горловке: Флаги «ДНР» на каждом магазинчике и разруха (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал в жилмассиве Бессарабка (Никитовский р-н).

Мужчина проехал на велосипеде по улицам Черняховского, Фруктовой, Жуковского, Дятлова, Поля Робсона. Он показал, как сегодня выглядит Дворец культуры им. Изотова, а также школа №30.

Флаги «ДНР» в жилмассиве – не только на здании ДК и «административных» зданиях, но и на каждом магазинчике. При этом практически все объекты торговли размещаются в обшарпанных непрезентабельных зданиях, без ремонта, современные супермаркеты отсутствуют. Много в жилмассиве и заброшенных строений. Дороги не выбиваются из общей картины разрухи: они в ямах.

В то же время, жилмассив не выглядит полностью депрессивным за счет яркой сочной весенней зелени.