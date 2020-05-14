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Под водой с металлоискателем: Житель Горловки рассказал, что изменилось на дне Ртутного карьера (Фото)

14.05.20 14:19
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал дно Ртутного карьера.

На небольшом пляже карьера – дети и подростки. Мужчина в водолазном снаряжении погрузился в воду.

Он прошел по дну с металлоискателем, показал камни на дне, а также разросшуюся растительность.

«Хорошая новость: в нашем карьере начала расти трава. Раньше ее не было. Такая высокая – может быть даже 1,5-2 м… В этой траве я видел щучку – граммов на 700. Не трофейная, но все-таки рыба. Это очень хорошо. Если наш карьер зарастет, то будет кормовая база для рыбы», – сообщил горловчанин.

Также горловчанин показал подводный дом, который поставили дайверы еще в советское время.

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