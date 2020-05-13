В Луганске показали новые цены на хлеб (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске подорожал хлеб, подорожание составило 2 руб. (0,7 грн по местному курсу на 13.05.2020) и более – на различные виды хлебобулочной продукции. Новые цены местные жители назвали в соцсети.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, в хлебных киосках 12 мая и сегодня, 13 мая не продавались булочки.

Луганчане озвучили и новые цены на хлеб:

батон «Урожайный» – 17 руб. (6 грн);

батон нарезанный – 19 руб. (7 грн);

черный хлеб (кирпичик) – 20 руб. (7 грн);

белый хлеб (кирпичик) – 16 руб. (6 грн);

белый хлеб (круглый) – 17 руб. (6 грн).

Жителям Луганска также предлагают купить половинку круглого белого хлеба за полцены или выбрать более дешевые варианты (из муки ниже сортом, меньшие по весу) – за 12,75 руб. (4,6 грн) и 15 руб. (5,4 грн).