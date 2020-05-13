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Сильный ветер в Мариуполе: В соцсетях показали первые последствия (Фото)

13.05.20 10:49
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Мариуполе сегодня, 13 мая, наблюдаются сильные порывы ветра.

Как сообщают в Патрульной полиции Донецкой области, согласно прогнозу Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, в Мариуполе на протяжении дня 13 мая будут наблюдаться сильные порывы ветра.

«Водителям транспортных средств следует максимально соблюдать правила дорожного движения. Выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию ​​между транспортными средствами, не оставляйте машины рядом с деревьями и столбами электросети. Во время сильного ветра будьте внимательны и осторожны! В частности, старайтесь не ходить под деревьями, рекламными щитами, линиями электросети и антеннами, так порывы ветра могут их повредить», – отмечают в полиции.

При этом в соцсетях люди уже делятся фотографиями первых последствий сильных порывов ветра. В частности, во дворе по ул. Троицкая из-за сильного ветра упало дерево – повреждены 3 припаркованных легковых автомобиля: Volkswagen, BMW и Renault.

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