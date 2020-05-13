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Для гражданских больниц и военного госпиталя: На Луганщине военные стали донорами (Фото)

13.05.20 15:37
Пресс-служба ОТГ «Север»
Пресс-служба ОТГ «Север»

На Луганщине военнослужащие оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» сдали кровь для нужд Северодонецкой областной станции переливания крови. Об этом сообщается на странице ОТГ «Север».

Военные уже не в первый раз сдают кровь для нужд гражданских медицинских учреждений. На этот раз в течение 3-х дней военнослужащие на безвозмездной основе имели возможность добровольно стать донорами крови. В первый день в мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих из разных воинских частей группировки. Ориентировочно около 150 человек изъявили желание присоединиться к мероприятию.

Поддержание фонда запасов крови позволит использовать донорскую кровь как для нужд гражданских больниц, так и для военного госпиталя. В первую очередь, пополнение запасов позволит безотлагательно оказывать помощь отделениям хирургии, неотложной помощи, родильным домам и т.д.

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