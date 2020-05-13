«Острые проблемы имеют место быть»: Бывший «министр ДНР» раскритиковал ситуацию в «республике»

В «ДНР» «не самая благоприятная экономическая ситуация». Об этом заявил бывший «министр связи ДНР» Виктор Яценко. Его заявление опубликовано в нескольких местных пабликах в соцсетях.

«Каждый год, в день создания ДНР, местная политическая элита рапортует об успехах, которых удалось добиться, о светлом будущем, которое ожидает всех жителей Донбасса. Но статистика говорит об обратном. Экономическая ситуация не самая благоприятная, социальные проблемы налицо, о чем свидетельствует уровень общественного недовольства», – сообщил Яценко.

По его словам, «острые проблемы имеют место быть».

Подписался Яценко как «советник председателя партии "За правду"» («За правду» – российское национал-патриотическое общественное движение, основатель – Захар (Егор) Прилепин).

Напомним, в соцсетях обсуждали, куда делся бывший «министр связи ДНР» Виктор Яценко, который был уволен в октябре 2019 года.