В «ДНР» подтвердили 208 случаев COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 9 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 12 мая исследованиям, выявлены 9 случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию – у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 1 медработник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» 208 подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

на лечении – 176 человек,

выписаны – 27,

летальных случаев – 5.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области подтверждены 102 случая COVID-19 (26 пациентов выздоровели, летальных случаев – 3), в Луганской области подтверждены 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).