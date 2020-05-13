COVID-19: На Луганщине снова не выявили ни одного заболевшего (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19, в регионе остается 42 подтвержденных случая коронавируса. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Луганской области не изменилась. Общее количество обработанных подозрений – 265, из них за последние сутки – 8 (по ним результаты ПЦР-исследований – отрицательные)», – сообщают в центре.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области подтверждены 102 случая COVID-19 (26 пациентов выздоровели, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).