ДТЭК Донецкие электросети выполнит более 3 тыс. ремонтов для подготовки к осенне-зимнему периоду

ДТЭК Донецкие электросети выполнит более 3 тыс. ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Энергетики планируют отремонтировать более 300 км электросетей, провести капитальные и текущие ремонты на электрооборудовании всех уровней напряжения. Это позволит уверенно пройти сезон холодов и обеспечит жителям региона свет и комфорт в их домах.

«Мы начинаем подготовку к сезону пиковых нагрузок на энергосистему. Делаем это заранее. Чтобы до холодов успеть провести все намеченные работы, и наши клиенты вошли в зиму с уверенностью в надежности электроснабжения. Ремонтные работы будут включать в себя проверку и обслуживание электрооборудования, кабельных и воздушных линий, а также капитальные и текущие ремонты», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

ДТЭК модернизирует энергетику, делая ее более эффективной. До октября специалисты ДТЭК Донецкие электросети проведут более 400 ремонтов на больших высоковольтных подстанциях 110 кВ и 35 кВ, 332 – в трансформаторных и распределительных пунктах среднего напряжения 10 (6) киловольт и отремонтируют более 300 км линий разного класса напряжения.

В пресс-службе также напомнили, что на период карантина Центры обслуживания клиентов энергокомпании переведены на дистанционное обслуживание с 17 марта. Воспользоваться дистанционными сервисами можно: