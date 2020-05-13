Пила у знакомых: Жительница Донетчины на 4 дня бросила новорожденного сына

Жительница Доброполья пошла к знакомым, оставив ребенка у своей сестры, а вернулась только через 4 дня, когда правоохранители уже направили ребенка в местную больницу. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«К работникам полиции Доброполья обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сестра "ненадолго" оставила ей своего месячного сына и уже четвертый день не является дома. Ювенальные полицейские разыскали 29-летнюю горе-мать и установили, что все это время женщина употребляла алкогольные напитки со своими знакомыми и даже не интересовалась своим ребенком. Только после изъятия ребенка женщина вернулась домой», – рассказали в полиции.

Сейчас ребенок находится в инфекционном отделении Добропольской больницы, а в отношении матери правоохранители составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Если женщина не изменит свое отношение к ребенку, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.