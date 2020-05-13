«Центральный» и «Успех»: На Луганщине сообщили об открытии еще двух рынков

В Северодонецке открылись рынки «Центральный» и «Успех». Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

«13 мая в Северодонецке открылся рынок «Центральный», днем ранее – рынок «Успех». Дирекция обоих рынков выполнила требования, которые санэпидслужба поставила в качестве условия открытия рынков во время карантина по коронавирусу. На входе в рынок проводятся входной скрининг (бесконтактное измерение температуры) и дезинфекция рук, рабочие места продавцов отделены от покупателей и т.д.», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 мая в Лисичанске предприниматели перекрывали дорогу возле Центрального рынка. Они требовали возобновить работу непродовольственного рынка, так как идет послабление карантина.

Также сообщалось, что 12 мая предприниматели из Лисичанска и Рубежного пришли с требованиями к зданию Луганской облгосадминистрации в Северодонецке. Глава Луганщины Сергей Гайдай встретился с их представителями.