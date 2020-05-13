В Донецке автомобиль BMW врезался в рекламный щит, «ВАЗ» – в электроопору

В «ДНР» в период с 8 по 12 мая произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, и зарегистрированы 28 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

11 мая в 19:00 в Калининском районе Донецка 30-летняя женщина за рулем автомобиля BMW X3 не выбрала безопасную скорость движения, потеряла контроль над управлением автомобиля, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на металлический забор и металлическую опору рекламного щита. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы.

12 мая в 16:00 в Петровском районе Донецка 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель был травмирован.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 609 нарушений ПДД, среди которых 74 факта управления транспортом в состоянии опьянения.