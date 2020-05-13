Карантин на линии разграничения: В Госпогранслужбе рассказали, когда откроют КППВ

Решение о возобновлении работы пунктов пропуска через линию разграничения на Донбассе будет приниматься в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Правительство карантинные мероприятия продолжило. Донецкая и Луганская области, где проводится операция Объединенных сил, не являются исключением, поэтому соответствующие карантинные ограничения действуют и на этой территории. Командованием Объединенных сил было принято решение о приостановлении пропуска через линию разграничения. Соответственно, такие меры дали результаты, распространение коронавирусной инфекции снизилось», – отметил Лизогуб.

Он также рассказал, когда можно ожидать возобновления работы КППВ.

«Все определяет правительство. Если будут общегосударственные карантинные мероприятия ослабляться, будет открываться движение между городами, областями, открываться государственная граница – соответственно, это все коснется и контрольных пунктов на линии разграничения. На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей также действуют противоэпидемические мероприятия, соответственно, граждан не пускают на временно оккупированные территории. Сотрудники Госпогранслужбы вынуждены оперативно возвращать людей на контролируемую территорию», – сообщил пресс-офицер.