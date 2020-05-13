В «ЛНР» отменили электрички

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области прекращено движение электричек. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Движение пригородных пассажирских поездов отменено «до особого распоряжения».

«Государственное унитарное предприятие ЛНР "Луганская железная дорога" сообщает, что с 23:00 12 мая и до особого распоряжения пригородное пассажирское железнодорожное сообщение отменено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым».