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В «ЛНР» отменили электрички

13.05.20 14:49
Железнодорожный вокзал в Луганске / Фото из соцсетей
Железнодорожный вокзал в Луганске / Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области прекращено движение электричек. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Движение пригородных пассажирских поездов отменено «до особого распоряжения».

«Государственное унитарное предприятие ЛНР "Луганская железная дорога" сообщает, что с 23:00 12 мая и до особого распоряжения пригородное пассажирское железнодорожное сообщение отменено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым».

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