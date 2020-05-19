Штрафы для водителей: В «ДНР» назвали суммы

В «ДНР» в связи с карантинными ограничительными мерами на дорогах стало меньше водителей. При этом количество выписываемых штрафов, по сообщениям «МВД ДНР», не слишком отличается от «докарантинной» статистики.

Об уменьшении количества автотранспорта на дорогах пишут местные жители в соцсетях. При этом пресс-служба «МВД ДНР» сообщает, что только за минувшие выходные (16-17 мая) выявлены 370 нарушений ПДД. Для сравнения: с 8 по 9 февраля в «ДНР» выявили 299 нарушений ПДД, с 18 по 19 января – 353 нарушения ПДД.

Как предполагают пользователи соцсетей, «вся соль» – в штрафах, и «полиция» должна выписать их определенное количество, поэтому и статистика изменилась незначительно.

Как сообщается на местных интернет-ресурсах, штрафы водителям грозят следующие:

за управление водителем транспортным средством с неисправностями системы тормозного или рулевого управления либо иных неисправностей, с которыми эксплуатация ТС запрещена – 680-850 руб. (296-370 грн по местному курсу на 19.05.2020);

управление водителем ТС без прохождения обязательного техконтроля – 680-850 руб. (296-370 грн);

нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами – 102-170 руб. (44-74 грн);

управление ТС не «зарегистрированным» в «республике», без номерного знака, с загрязненным номерным знаком – 340-510 руб. (148-222 грн) и временное задержание ТС;

при превышении скорости движения и создании аварийной обстановки – от 1360 до 1700 руб. (591-739 грн) или лишение права управления ТС от 6 мес. до 1 года;

въезд на железнодорожный переезд, когда движение через переезд запрещено – 1700-2380 руб. (739-1035 грн), лишение права управления ТС от 6 мес. до 1 года с изъятием ТС или без такового, или «админарест» 7-10 суток;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика – 850-1020 руб. (370-443 грн);

невыполнение водителями требований работника «полиции», а водителями «военных» транспортных средств – требований сотрудника «военной инспекции» об остановке транспортного средства – 306-374 руб. (133-163 грн), лишение права управления ТС от 3 до 6 месяцев;

управление ТС лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения – 6800-11900 руб. (2956-5174 грн), лишение права управления ТС от 1 до 2 лет, «админарест» 7-10 суток, задержание ТС, отстранение от управления.

Если не оплатить выписанную «полицейским» квитанцию в течение 15 дней, сумма возрастает в 2 раза.

Отметим, что все штрафы указаны при первом нарушении. Если же нарушение совершается повторно в течение года, суммы штрафов увеличиваются, также предусмотрены иные санкции – лишение права управления ТС, «админарест» и др.