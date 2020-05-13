На Донетчине определили школы, для которых закупят автобусы и отремонтируют пищеблоки

В Донецкой области в текущем году для 19 школ приобретут школьные автобусы и в 60 – обновят пищеблоки. Об этом сообщает Донецкий офис Программы «U-LEAD с Европой».

«Образовательную субвенцию из государственного бюджета в текущем году объединенные территориальные громады (ОТГ) смогут потратить на приобретение автобусов и ремонт пищеблоков. Перечень учебных заведений был предоставлен областными государственными администрациями и согласован специальной комиссией в Министерстве образования и науки Украины», – отмечают в организации.

Школьные автобусы приобретут для 19 учебных заведений Донетчины. Часть из них находится в уже объединенных громадах, остальные – в потенциальных ОТГ. В перечне, например, по две школы в Северской, Соледарской, Лиманской городских ОТГ, по одной школе в Ильиновской сельской и Бахмутской городской ОТГ.

Ремонт пищеблоков и приобретение оборудования для столовых охватит 60 школ. Среди ОТГ ремонт пищеблоков планируется в школах в Бахмутской, Лиманской, Соледарской, Северской, Николаевской и Угледарской городских ОТГ.

Больше всего школ, где отремонтируют пищеблоки, – в городе Краматорске, в перечне 12 учебных заведений из города. Следующий по количеству – Торецк, в городе отремонтируют пищеблоки в 4-х школах. По 3 пищеблока отремонтируют в Мариуполе и Покровске.

Кроме того, Славянская специальная общеобразовательная школа-интернат № 23 включена в направление использования образовательной субвенции «Приобретение оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся слепые, с пониженным зрением, глухие дети».