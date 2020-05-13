Рада приняла закон о банках

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о банках №2571-д с предлагаемыми комитетом поправками. «За» проголосовали 270 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов. Об этом пишет «Сегодня».

Перед голосованием в Верховную Раду пришел президент Владимир Зеленский, который отметил, что вопрос принятия законопроекта уже затянулся, а также призвал депутатов объединиться для принятия документа.

«Законопроект призван защитить украинскую экономику и помочь Украине прямо сейчас», – сказал Зеленский.

Документ рассматривали по особой пленарной процедуре, так как к законопроекту было подано более 16 тыс. правок, что серьезно затягивало его рассмотрение. Особую процедуру должны инициировать не менее трети народных депутатов (150), собрав подписи, после чего предложение должно быть поддержано в сессионном зале (минимуму 226 голосов). Так и произошло с законопроектом №2571-д. Потому каждая депутатская фракция (группа) имела право определить не больше пяти неучтенных комитетом поправок, на которых настаивала, а внефракционные депутаты – не больше одной.

Дело в том, что принятие закона о банках является одним из ключевых и последним из невыполненных условий для подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой кредитной программе. А в кризисной ситуации деньги МВФ можно назвать единственным шансом на выживание украинской экономики.

Законопроект №2571-д в СМИ часто называют «антиколомойским», отмечая, что его главная цель – сделать невозможным возврат ПриватБанка бывшим акционерам. Но на самом деле документ касается вовсе не одного банка, а сразу всех. И призван он решить целый ряд проблем, с которым столкнулась Украина после «банкопада» и очистки банковской системы.

Документ состоит по большей частки из поправок к другим законам – о судах, о гарантировании вкладов физических лиц и т.д. Основна суть, как неоднократно объяснял Нацбанк Украины, заключается в том, что суды больше не смогут отменять или приостановить ликвидацию банков. Такая практика распространена в других странах.

Вместо возвращения банка экс-владелец может обратиться в суд за компенсацией убытков. Для того, чтобы ее получить, акционеру нужно будет доказать, что банк ликвидировали незаконно, а сам бенефициар, действительно, понес потери. Сумму будет определять независимый международный аудитор, которого выберет суд.

Критики законопроекта говорят о том, что это все может привести к злоупотреблениям со стороны Нацбанка, однако в НБУ развенчали ТОП-10 мифов о банковском законе, заверив, что полномочия регулятора на самом деле остаются прежними – уточняется только процедура их реализации. К слову, в НБУ подчеркнули, что возвращение ПриватБанка экс-владельцам невозможно уже по действующему законодательству (закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц»). В этом законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк.