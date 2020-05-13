«Пусть дома сидят и заразу не разносят»: В «ЛНР» бунтовали предприниматели (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) сегодня, 13 мая, предприниматели митинговали против карантинных ограничений. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают жители Алчевска, предприниматели, собравшиеся у здания «администрации», говорили о том, что им нужна работа, нужно кормить семьи, оплачивать коммунальные услуги. К людям, кроме охранника, не вышел никто из представителей «власти», а тех, кто прошли в кабинет, выпроводили ни с чем.
Реакция на митинг в соцсетях неоднозначна. Многие говорят о том, что людей оставили без средств к существованию и без поддержки:
- Алексей: «Ну этого следовало ожидать. Если будут и дальше продлевать, то, думаю, будет похлеще»;
- Анна: «Это издевательство, люди готовились к сезону работы, кто в материал вкладывал, кто в товар, хорошо, если это не продукты, будет лежать ждать. За что кормить детей!»;
- Андрей: «Никакой поддержки, а деньги-то уже закончились»;
- Наталья: «Оставили людей без средств к существованию, помощи нет никакой, а какие запасы могут быть в нашей нищенской ситуации».
Также местных жителей возмущает реакция «властей»:
- Наталья: «Выходить надо всем, только тогда будет толк. И почему из администрации никто не вышел, а только охранник? Вот и вся забота о народе в республике»;
- Татьяна: «Рассказываю! Аргументы: 40 человек под наблюдением, 11 заболевших. Пяткова (мэр) даже не соизволила выйти к людям. Прислали охрану. Несколько предпринимателей зашли в кабинет, где собрались все рулевые. Ничего слушать не хотели, выпроводили ни с чем, угрожая уголовной ответственностью».
При этом есть и люди, которые уверены, что предприниматели в случае выхода на работу не станут соблюдать меры предосторожности:
- Татьяна: «Предприниматели, конечно, в сложном положении, но маски надеть могли бы, если уж требуют открытия своих точек...»;
- Виктория: «Та не будут эти предприниматели ничего соблюдать, если маски даже не надели, пусть дома сидят и заразу не разносят».