На Азовье рыбаки продолжают незаконно выходить в море и ловить рыбу

На прошлой неделе при патрулировании побережья Азовского моря пограничники продолжали противодействовать противоправной деятельности в районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Так, пограничники составили 3 админпротокола на рыбаков, ловивших рыбу запрещенными орудиями («пауками» и подъемными ловушками). В двух случаях в подъемных ловушках обнаружена рыба на сумму ущерба более 50 тыс. грн. В действиях браконтеров усматриваются признаки ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим добывающим промыслом»), уведомления о правонарушении направлены в Нацполицию.

Также рыбаки продолжали выходить в море и причаливать вне пунктов базирования, о чем было составлено 8 протоколов по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение пограничного режима»).

А один гражданин не выполнил решения о запрете выхода в территориальное море и внутренние воды Украины, чем нарушил ст. 185-10 КУоАП («Злостное неповиновение законному требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы»).