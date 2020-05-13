«Большая стройка»: На Луганщине отремонтируют дорогу Северодонецк – Золотое

В рамках проекта «Большая стройка» в Луганской области проведут ремонт еще одной дороги – по маршруту Северодонецк – Золотое. Об этом сообщил глава Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, сейчас проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

«В рамках проекта "Большая стройка" планируется проведение текущего среднего ремонта на дороге Северодонецк – Золотое. Общая протяженность почти 44 километров. Эта дорога состоит из двух участков», – сказал Цубер.

Первый участок – автомобильная дорога Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск км 158+850 – 194+500, протяженность участка ремонта 35,7 км.

Следующий участок – автомобильная дорога Т-13-16 подъезд к городу Первомайск км 0+000 – км 8+200, протяженность участка ремонта 8,2 км.

Павел Цубер отметил, что средства на проведение текущего среднего ремонта указанной дороги уже частично выделены. После разработки проектно-сметной документации будет проведен тендер, состоится подписание договоров с победителями и начало работ.